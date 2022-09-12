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Диетолог Гинзбург посоветовал отказаться от снеков

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал отказаться от снеков.
Диетолог Гинзбург посоветовал отказаться от снеков
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что любую пищу может сделать вредной избыток сахара, соли и трансжиров.

«В частности, шоколадные батончики содержат избыток жира и сахара, солёные снеки концентрированы солью и жиром. А детские завтраки представляют собой целый комплекс негативных компонентов: сахара, соли и трансжиров», — рассказал эксперт.

По его словам, к наиболее вредным снекам относятся готовые детские завтраки — любые виды хлопьев.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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