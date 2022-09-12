Диетолог Гинзбург посоветовал отказаться от снеков

Врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал отказаться от снеков.

В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что любую пищу может сделать вредной избыток сахара, соли и трансжиров.

«В частности, шоколадные батончики содержат избыток жира и сахара, солёные снеки концентрированы солью и жиром. А детские завтраки представляют собой целый комплекс негативных компонентов: сахара, соли и трансжиров», — рассказал эксперт.

По его словам, к наиболее вредным снекам относятся готовые детские завтраки — любые виды хлопьев.

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