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Московские компании нарастили производство медоборудования на 60% с начала года

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Московские производители выпустили почти на 60% больше медоборудования в январе — июле 2022 года, чем за аналогичный период 2021-го.
Московские компании нарастили производство медоборудования на 60% с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«За этот же период объём поставленной заказчикам продукции увеличился на 22,6% — до 10,4 млрд рублей», — отметил Ефимов.

Столичные предприятия выпускают изделия для остановки кровотечения, сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ и др.

Ранее НСН сообщала, что для взрослых поликлиник Москвы закупили почти 1 тыс. цифровых электрокардиографов.

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