Инвестор Давыдов посоветовал проверять все документы перед покупкой квартиры

Инвестор в недвижимость, соучредитель УК «Дали» Алексей Давыдов посоветовал проверять все документы перед покупкой квартиры.

«Для выявления возможных рисков в покупаемой квартире надо изучать её правоустанавливающие документы — договор приватизации, свидетельство о наследстве, договор купли-продажи, кредитный договор, изучать выписки из домовой книги, запрашивать выписку из ЕГРН и другие справки по квартире и продавцам», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, основной риск при покупке квартиры после приватизации — наличие так называемых отказников, то есть тех, кто имел право в ней участвовать, но отказался. Такие люди имеют право пожизненного проживания и пользования квартирой.

«Второй случай — когда квартира получена по наследству. Здесь опасно внезапное появление новых наследников, которые будут претендовать на квартиру», — отметил Давыдов.

Ещё одним вариантом «рискованной» квартиры является квартира, купленная с помощью маткапитала, считает эксперт. Это связано с тем, что родители не выделили доли детям, хотя были обязаны это сделать.

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