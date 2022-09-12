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Диетолог Дианова заявила, что чай ройбуш способен заменить кофе

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, какой чай способен заменить кофе.
Диетолог Дианова заявила, что чай ройбуш способен заменить кофе
  • Gettyimages.ru

«Есть сорта чая с очень выраженным ароматом, которые иногда лучше пить с утра тем, кто не употребляет кофе. Потому что яркие запахи пробуждают. Есть такой вид чая как ройбуш. За счёт своего ярко выраженного аромата он может конкурировать с кофе. У него такой же сильный эффект, как у ванили и кокоса», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как считает эксперт, чаи с ярким ароматом не стоит пить вечером — лучше выбирать травяные чаи, которые обладают некоторым лечебным потенциалом.

«Это может быть простой отвар или напиток на основе шиповника. Это всегда полезно, только если у человека нет желчекаменной болезни. Можно выбирать даже авторские сборы, но чтобы не было аллергической реакции», — пояснила Дианова.

По её словам, вечером можно пить ромашку, чай с мятой.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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