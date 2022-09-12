Прокуратура проверит в Москве чиновников из-за пытавшегося выкинуть с балкона ребёнка

Прокуратура Москвы заявила, что проведёт проверку работы соответствующих государственных органов из-за инцидента с москвичом, который угрожал выбросить младенца с 13-го этажа.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка полноте и своевременности действий органов системы профилактики, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей», — отмечается в заявлении.

По данным прокуратуры, мать ребёнка ранее была на соответствующем профилактическом учёте.

«В семье воспитывается ещё один ребёнок — мальчик 2010 г. р., мать детей ранее состояла на соответствующем профилактическом учёте», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина угрожал сбросить с балкона ребёнка. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.