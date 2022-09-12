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Общественник Павлов высказался об эффективности маркировки молочной продукции

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Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов высказался об эффективности маркировки молочной продукции.
Общественник Павлов высказался об эффективности маркировки молочной продукции
  • РИА Новости

«Молочная отрасль до недавнего времени была одной из самых проблемных во всей пищевой индустрии. До половины всей молочной продукции имело те или иные нарекания по качеству и по безопасности», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, после введения маркировки ни в одном из образцов таких нарушений выявлено не было.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров прокомментировал планы по маркировке экопродукции.

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