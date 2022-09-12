Общественник Павлов высказался об эффективности маркировки молочной продукции
- РИА Новости
«Молочная отрасль до недавнего времени была одной из самых проблемных во всей пищевой индустрии. До половины всей молочной продукции имело те или иные нарекания по качеству и по безопасности», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, после введения маркировки ни в одном из образцов таких нарушений выявлено не было.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров прокомментировал планы по маркировке экопродукции.