Общественник Павлов высказался об эффективности маркировки молочной продукции

Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов высказался об эффективности маркировки молочной продукции.

«Молочная отрасль до недавнего времени была одной из самых проблемных во всей пищевой индустрии. До половины всей молочной продукции имело те или иные нарекания по качеству и по безопасности», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, после введения маркировки ни в одном из образцов таких нарушений выявлено не было.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров прокомментировал планы по маркировке экопродукции.