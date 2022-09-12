Межрегиональная агропромышленная выставка пройдёт 13—15 сентября в Екатеринбурге
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».
Организаторы — аппарат полпреда президента в УрФО и Министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области.
Ожидаются участники из Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, а также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в Московской области будут работать 158 сельскохозяйственных ярмарок в сентябре.