Межрегиональная агропромышленная выставка пройдёт 13—15 сентября в Екатеринбурге

Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа пройдёт 13—15 сентября в Екатеринбурге.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Организаторы — аппарат полпреда президента в УрФО и Министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области.

Ожидаются участники из Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, а также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в Московской области будут работать 158 сельскохозяйственных ярмарок в сентябре.