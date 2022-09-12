Число камер видеонаблюдения на улицах Петербурга увеличат до 120 тысяч
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Ещё один проект программы — «Умный двор», в рамках которого во дворах и парадных размещают управляемые устройства мониторинга. В 2023 году власти намерены установить в городе ещё 6 тыс. таких устройств.
Кроме того, запланированы мероприятия по размещению 280 дополнительных стационарных комплексов фотовидеофиксации на 70 городских перекрёстках, передают «Невские новости».
Ранее сообщалось, что в Московской области выполнили годовой план ремонта дорог на 85%.