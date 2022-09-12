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Вирусолог Ларичев назвал безопасными для людей вирусы, обнаруженные в арктическом озере Милн-Фьорд

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Вирусолог Виктор Ларичев назвал безопасными для людей вирусы, обнаруженные в арктическом озере Милн-Фьорд.
Вирусолог Ларичев назвал безопасными для людей вирусы, обнаруженные в арктическом озере Милн-Фьорд
  • РИА Новости

«С физической точки зрения чем больше вирион, то есть сама вирусная частица, тем он менее устойчив к окружающей среде. То есть легче поразить его оболочку, а если оболочка разорвётся, то вирус будет уничтожен», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению эксперта, эти вирусы могут быть опасными для водорослей, но не для людей.

Ранее в СМИ появилась информация, что в озере Милн-Фьорд есть одноклеточные организмы, которые часто заражаются вирусами из группы Megaviricetes.

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