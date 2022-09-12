В Волгограде в 2023 году представят проект «Мост Памяти» к юбилею победы в Сталинградской битве

В Волгограде 1 и 2 февраля 2023 года представят историко-патриотический проект «Мост Памяти» к юбилею победы в Сталинградской битве.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Все памятные места города будут объединены в один маршрут. Главные достопримечательности Волгограда станут своеобразными экранами — действия развернутся у скульптуры «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане, здания железнодорожного вокзала «Волгоград-1», на руинах мельницы Гергардта и на здании музея-панорамы «Сталинградская битва».

В 20:00 состоится минута молчания.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.