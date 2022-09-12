Врач Сиверцова рассказала, что неправильное положение младенца в слинге может привести к травме

Врач-педиатр Юлия Сиверцова предупредила родителей, что неправильная фиксация ребёнка в слинге может стать причиной травм и осложнений здоровья.

В разговоре с «Москвой 24» она отметила, что до месяца младенец совершенно не в состоянии держать головку. Поэтому если неплотно зафиксировать его в слинге, то она будет постоянно запрокидываться назад.

Это, по словам Сиверцовой, чревато травмой — вплоть до перелома позвоночника.

При ношении ребёнка в мягкой тканевой переноске она порекомендовала следовать принципу М-позиции.

«Визуально такая посадка напоминает букву «М». Колени ребёнка находятся чуть выше таза, сам таз просажен и отставлен от матери. Слинг поддерживает бёдра и таз ребёнка от колена до колена, ножки от коленей свободны. И главное, чтобы ребёнок ни в коем случае слишком низко не проседал», — отметила специалист.

Ранее врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова в беседе с «Известиями» порекомендовала родителям ограничить детей в употреблении сдобных булочек, шоколада, картофельных чипсов и сухариков.