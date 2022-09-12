В Кировской области выявили 166 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области выявили 166 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 157 028. Вылечился 152 561 житель.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 441 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Госпитализированы 56 человек, выздоровели 450.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.