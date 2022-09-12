В Оренбургской области зафиксировали 435 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 435 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 229 376 жителей. Вылечился 220 631 человек, в том числе 386 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Казани открылись мобильные пункты вакцинации — они работают у станций метро «Проспект Победы», «Козья Слобода», «Яшьлек» и «Авиастроительная», передаёт «Реальное время» со ссылкой на городское управление здравоохранения.

Сделать прививки в этих пунктах можно и от гриппа, и от коронавируса.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.