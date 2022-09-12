В Татарстане подтвердили 893 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 893 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 86 человек.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 164 603 жителя. Вылечились 153 346 человек, в том числе 458 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Свердловской области выявили 1662 случая коронавируса за сутки, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Выписаны 1934 жителя.

Общее число заболевших в регионе превысило 489 тыс.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.