В Татарстане подтвердили 893 случая COVID-19 за сутки
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 164 603 жителя. Вылечились 153 346 человек, в том числе 458 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Свердловской области выявили 1662 случая коронавируса за сутки, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Выписаны 1934 жителя.
Общее число заболевших в регионе превысило 489 тыс.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.