В Иркутской области зарегистрировали 1199 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 1199 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 327 934 жителя.

«В больницы области госпитализировано 856 человек, это на 15 пациентов больше, чем накануне», — рассказали в штабе.

Вылечились 312 475 человек, в том числе 805 за минувшие 24 часа.

В целом в России выявили 46 488 случаев коронавируса за сутки, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.