В Иркутской области зарегистрировали 1199 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 327 934 жителя.
«В больницы области госпитализировано 856 человек, это на 15 пациентов больше, чем накануне», — рассказали в штабе.
Вылечились 312 475 человек, в том числе 805 за минувшие 24 часа.
В целом в России выявили 46 488 случаев коронавируса за сутки, передаёт «Утро.ру».
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.