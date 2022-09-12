В Удмуртии выявили 1195 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 1195 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 25 жителей, выздоровел 101.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С лёгким течением заболевания лечатся 5303 пациента, в состоянии средней тяжести — 309, в тяжёлом — 31.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 3471 случай коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 83 жителя.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.