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Путин заявил, что в России не допустили резкого спада экономики и стабилизировали инфляцию

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Российские власти не допустили резкого спада экономики, а также стабилизировали инфляцию после введения антироссийских санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, в России оперативно реализовали механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса.

«В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики, удалось быстро стабилизировать инфляцию», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Также российский лидер допустил, что по итогам года инфляция в России может составить около 12%.

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