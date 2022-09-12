Путин заявил, что в России не допустили резкого спада экономики и стабилизировали инфляцию
По его словам, в России оперативно реализовали механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса.
«В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики, удалось быстро стабилизировать инфляцию», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Также российский лидер допустил, что по итогам года инфляция в России может составить около 12%.