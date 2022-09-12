Почти 8 тысяч вызовов приняли специалисты подмосковной системы 112 за пять лет

В Московской области с 2017 года посредством мобильного приложения региональной системы 112 было принято более 7,7 тыс. вызовов.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу организации.

В 2022 году жители области обратились в службу спасения через электронного помощника более 1,5 тыс. раз.

После установки приложения пользователи получают возможность вызвать помощь одним нажатием кнопки. Также можно отследить перемещение бригады скорой медицинской помощи или службы газа, найти службы спасения на карте, ознакомиться с правилами оказания первой помощи и другое.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала поправки в Налоговый кодекс и профильный закон о добровольчестве на право волонтёров возмещать в том числе расходы на связь.