Врач Данилов рассказал, что приём Геймлиха может спасти жизнь при асфиксии

Заместитель главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Евгений Данилов рассказал, что, если человек задыхается из-за попадания в дыхательные пути инородного тела, необходимо применить приём Геймлиха.

По словам специалиста, причин асфиксии существует много, однако она может возникнуть и внезапно: например, в результате попадания инородных тел в дыхательные пути.

В подобных случаях необходимо наклонить подавившегося вперёд и несколько раз ударить его по межлопаточной области ладонью.

«Либо выполнить приём Геймлиха: встать сзади пациента, обхватить его руками спереди, нажать на эпигастральную область по направлению к голове, пациента также необходимо наклонить», — добавил Данилов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с URA.RU посоветовала обследоваться в случае обмороков во взрослом возрасте.