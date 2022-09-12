военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Врач Данилов рассказал, что приём Геймлиха может спасти жизнь при асфиксии

Короткая ссылка
Заместитель главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Евгений Данилов рассказал, что, если человек задыхается из-за попадания в дыхательные пути инородного тела, необходимо применить приём Геймлиха.
Врач Данилов рассказал, что приём Геймлиха может спасти жизнь при асфиксии
  • Gettyimages.ru

По словам специалиста, причин асфиксии существует много, однако она может возникнуть и внезапно: например, в результате попадания инородных тел в дыхательные пути.

В подобных случаях необходимо наклонить подавившегося вперёд и несколько раз ударить его по межлопаточной области ладонью.

«Либо выполнить приём Геймлиха: встать сзади пациента, обхватить его руками спереди, нажать на эпигастральную область по направлению к голове, пациента также необходимо наклонить», — добавил Данилов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с URA.RU посоветовала обследоваться в случае обмороков во взрослом возрасте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить