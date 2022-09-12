Адвокат Шевцова назвала необходимые издержки при вступлении в наследство

Адвокат Виктория Шевцова рассказала, нужно ли платить налог при получении наследства.

«По закону налог на наследство в России отменён, и платить налоги за вступление в наследство не нужно», — пояснила эксперт «Российской газете».

Однако принятие наследства и выдача свидетельства о праве на наследство по завещанию или закону требуют уплаты нотариального тарифа. Оформляя наследство, наследники платят нотариусу этот тариф в виде государственной пошлины.

«Тариф для наследников по закону и по завещанию является одинаковым. Если наследников у наследодателя несколько, то уплата тарифа осуществляется каждым наследником и в том размере, который пропорционален доле в наследуемом имуществе, получаемой данным наследником», — уточнила адвокат.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.