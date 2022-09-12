В Москве план по вводу недвижимости в эксплуатацию выполнили на 86%
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
«Доля инвесторов в общем объёме введённой в эксплуатацию недвижимости составляет 6,6 млн кв. м. Таким образом, на данный момент годовой план выполнен на 86%», — отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, более 50% от введённого объёма — 4 млн кв. м — составляет жильё.
Также в 2022 году в городе было построено 15 школ, 22 детских сада, девять медицинских, 14 спортивных и три культурных объекта.
Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.