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В Москве план по вводу недвижимости в эксплуатацию выполнили на 86%

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В Москве годовой план по вводу недвижимости в эксплуатацию выполнили на 86%. Всего с начала 2022 года было построено и введено 7,6 млн кв. м недвижимости.
В Москве план по вводу недвижимости в эксплуатацию выполнили на 86%
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«Доля инвесторов в общем объёме введённой в эксплуатацию недвижимости составляет 6,6 млн кв. м. Таким образом, на данный момент годовой план выполнен на 86%», — отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, более 50% от введённого объёма — 4 млн кв. м — составляет жильё.

Также в 2022 году в городе было построено 15 школ, 22 детских сада, девять медицинских, 14 спортивных и три культурных объекта.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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