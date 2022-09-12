Аналитики заявили, что 85% россиян приучают своих детей к спорту
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Так, 36% респондентов рассказали, что их ребёнок посещает секцию в течение нескольких лет, 32% отметили, что их дети начали ходить на занятия недавно.
Каждого десятого ребёнка родители приобщали к спорту с раннего детства.
Самыми популярными видами спорта у детей стали плавание (22%), футбол и хоккей (по 16%), художественная гимнастика (10%), спортивная гимнастика (8%) и волейбол (7%).
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.