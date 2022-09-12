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Аналитики заявили, что 85% россиян приучают своих детей к спорту

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Компания OZON в ходе исследования выяснила, что две трети опрошенных россиян занимаются спортом сами, а 85% приучают к здоровому образу жизни и своих детей.
Аналитики заявили, что 85% россиян приучают своих детей к спорту
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, 36% респондентов рассказали, что их ребёнок посещает секцию в течение нескольких лет, 32% отметили, что их дети начали ходить на занятия недавно.

Каждого десятого ребёнка родители приобщали к спорту с раннего детства.

Самыми популярными видами спорта у детей стали плавание (22%), футбол и хоккей (по 16%), художественная гимнастика (10%), спортивная гимнастика (8%) и волейбол (7%).

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.

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