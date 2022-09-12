Диетолог Соломатина рассказала, что злоупотребление молочными коктейлями может привести к диабету

Врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала, что частое употребление молочных коктейлей может привести, в том числе, к развитию диабета.

В одном коктейле содержится не менее пяти ложек сахара, они очень калорийны, отметила специалист в разговоре с URA.RU.

«Это ведёт к набору лишнего веса, инсулинорезистентности, диабету, а далее, по цепочке, от этого начинают страдать сосуды, далее различные кардиологические заболевания, и инфаркты, и инсульты. Основа всему этому чрезмерное потребление сахара», — уточнила Соломатина.

Также, по словам диетолога, молочные коктейли плохо перевариваются. Кроме того, лучше не запивать ими другие блюда, а употреблять лишь в качестве десерта.

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