Диетолог Соломатина рассказала, что злоупотребление молочными коктейлями может привести к диабету
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В одном коктейле содержится не менее пяти ложек сахара, они очень калорийны, отметила специалист в разговоре с URA.RU.
«Это ведёт к набору лишнего веса, инсулинорезистентности, диабету, а далее, по цепочке, от этого начинают страдать сосуды, далее различные кардиологические заболевания, и инфаркты, и инсульты. Основа всему этому чрезмерное потребление сахара», — уточнила Соломатина.
Также, по словам диетолога, молочные коктейли плохо перевариваются. Кроме того, лучше не запивать ими другие блюда, а употреблять лишь в качестве десерта.
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