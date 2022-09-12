Диетолог Гинзбург назвал сахар и чипсы очень вредными продуктами

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал сахаросодержащие продукты, снеки и сладкие молочные продукты наиболее вредными.

«Если мы алкоголь не рассматриваем, то второй по вредности продукт, который чаще всего употребляют россияне, — это сахар и сахаросодержащие вещи. Вред очевидный. Чем больше мы едим сахара, тем меньше мы живём, раньше стареем, болеем возрастными болезнями, то есть тут без иллюзий. Чрезвычайно вредным продуктом является жиро- и сахаросодержащая выпечка. Всякого рода десерты. Сюда попадают и подростковые снеки — чипсы, сухарики», — сказал Гинзбург в разговоре с URA.RU.

По его словам, вредными являются и подслащённые молочные продукты — творожки, йогурты.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.