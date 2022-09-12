военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Гинзбург назвал сахар и чипсы очень вредными продуктами

Короткая ссылка
Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал сахаросодержащие продукты, снеки и сладкие молочные продукты наиболее вредными.
Диетолог Гинзбург назвал сахар и чипсы очень вредными продуктами
  • Gettyimages.ru
  • © Jamie Grill

«Если мы алкоголь не рассматриваем, то второй по вредности продукт, который чаще всего употребляют россияне, — это сахар и сахаросодержащие вещи. Вред очевидный. Чем больше мы едим сахара, тем меньше мы живём, раньше стареем, болеем возрастными болезнями, то есть тут без иллюзий. Чрезвычайно вредным продуктом является жиро- и сахаросодержащая выпечка. Всякого рода десерты. Сюда попадают и подростковые снеки — чипсы, сухарики», — сказал Гинзбург в разговоре с URA.RU.

По его словам, вредными являются и подслащённые молочные продукты — творожки, йогурты.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить