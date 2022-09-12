Уровень заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области вырос на 28,6% за неделю
«Всего на прошлой неделе было зарегистрировано 6044 случая коронавируса, что на 28,6% больше, чем на прошлой неделе. Вместе с тем уже третью неделю мы отмечаем снижение темпов роста заболеваемости», — цитирует её РИА Новости.
По словам представительницы ведомства, 99% пациентов имеют признаки ОРВИ. Прирост заболевших фиксируется как среди взрослых, так и среди детей.
По состоянию на 11 сентября в России за сутки выявлено 52 829 случаев заболевания коронавирусом, днём ранее зафиксировали 53 486 пациентов с COVID-19.
Госпитализировали 2185 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 3977 пациентов с COVID-19.