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Уровень заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области вырос на 28,6% за неделю

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В Новосибирской области уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос на 28,6%, однако темпы прироста замедляются уже несколько недель, заявила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных.

«Всего на прошлой неделе было зарегистрировано 6044 случая коронавируса, что на 28,6% больше, чем на прошлой неделе. Вместе с тем уже третью неделю мы отмечаем снижение темпов роста заболеваемости», — цитирует её РИА Новости.

По словам представительницы ведомства, 99% пациентов имеют признаки ОРВИ. Прирост заболевших фиксируется как среди взрослых, так и среди детей.

По состоянию на 11 сентября в России за сутки выявлено 52 829 случаев заболевания коронавирусом, днём ранее зафиксировали 53 486 пациентов с COVID-19.

Госпитализировали 2185 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 3977 пациентов с COVID-19.

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