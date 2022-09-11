В Удмуртии выявили 1100 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 1100 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 35 жителей, выздоровели 209.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под медицинским наблюдением находятся 5303 пациента с лёгким течением заболевания, в состоянии средней тяжести — 277, в тяжёлом — 26.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 3484 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 70 жителей, выписаны 2772.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.