Два человека были госпитализированы во время концерта группы «Ленинград»

Организаторы концерта группы «Ленинград» заявили, что два человека были госпитализированы во время выступления музыкантов в «Лужниках».

«В двух случаях потребовалась скорая помощь», — рассказали организаторы агентству ТАСС.

Уточняется, что в первом случае пьяный зритель пытался попасть в фан-зону, прыгнув с трибуны на баннер, как на батут, однако тот не выдержал веса мужчины, в результате чего фанат группы упал на землю. Пострадавшего доставили в больницу.

Во втором случае была госпитализирована 42-летняя зрительница, которая внезапно потеряла сознание, когда торопилась на своё место. Уточняется, что женщина не употребляла алкоголь.