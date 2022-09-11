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Два человека были госпитализированы во время концерта группы «Ленинград»

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Организаторы концерта группы «Ленинград» заявили, что два человека были госпитализированы во время выступления музыкантов в «Лужниках».
Два человека были госпитализированы во время концерта группы «Ленинград»
  • РИА Новости

«В двух случаях потребовалась скорая помощь», — рассказали организаторы агентству ТАСС.

Уточняется, что в первом случае пьяный зритель пытался попасть в фан-зону, прыгнув с трибуны на баннер, как на батут, однако тот не выдержал веса мужчины, в результате чего фанат группы упал на землю. Пострадавшего доставили в больницу.

Во втором случае была госпитализирована 42-летняя зрительница, которая внезапно потеряла сознание, когда торопилась на своё место. Уточняется, что женщина не употребляла алкоголь.

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