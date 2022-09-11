Аттракцион «Солнце Москвы» изменил способ продажи билетов

Дирекция аттракциона «Солнце Москвы» сообщила об изменении способа продажи билетов.

«Чтобы обеспечить всем желающим достойный уровень посещения аттракциона, мы в самое ближайшее время реализуем так называемую слотовую систему продажи — то есть число билетов на определённое время будет ограничено» — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что данный способ продажи билетов является временным.

«В дальнейшем мы будем увеличивать эти слоты, а когда поток гостей нормализуется, вернёмся на привычную систему продаж», — уточнила дирекция аттракциона.

Ранее в пресс-службе аттракциона сообщили, что колесо обозрения работает в ограниченном режиме из-за большого числа желающих покататься.