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Аттракцион «Солнце Москвы» изменил способ продажи билетов

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Дирекция аттракциона «Солнце Москвы» сообщила об изменении способа продажи билетов.
Аттракцион «Солнце Москвы» изменил способ продажи билетов

«Чтобы обеспечить всем желающим достойный уровень посещения аттракциона, мы в самое ближайшее время реализуем так называемую слотовую систему продажи — то есть число билетов на определённое время будет ограничено» — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что данный способ продажи билетов является временным.

«В дальнейшем мы будем увеличивать эти слоты, а когда поток гостей нормализуется, вернёмся на привычную систему продаж», — уточнила дирекция аттракциона.

Ранее в пресс-службе аттракциона сообщили, что колесо обозрения работает в ограниченном режиме из-за большого числа желающих покататься.

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