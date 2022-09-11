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В МО России рассказали о планах восстанавливать демонтированные в других странах памятники

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На российской территории будут восстанавливать демонтированные в других странах военные памятники. Об этом сообщил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков.
В МО России рассказали о планах восстанавливать демонтированные в других странах памятники
  • globallookpress.com
  • © FRANCK FIFE

«На одном из совещаний у министра обороны было принято решение восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли», — цитирует Булгакова РИА Новости.

11 сентября, в День танкиста, в Ивангороде открылся памятник танку Т-34.

По словам Булгакова, инициировал создание памятника российский министр обороны Сергей Шойгу в качестве ответной меры на демонтаж аналогичного памятника в Эстонии.

16 августа в Эстонии начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что если кто-то из находящихся в Эстонии на основании имеющегося вида на жительство иностранцев выступит против демонтажа советских памятников, то им стоит учесть вероятность аннулирования ВНЖ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его заявление прямой угрозой.

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