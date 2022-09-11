Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России
«Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%», — цитирует РИА Новости Мурашко.
По его словам, в 2021 году показатель потребления алкоголя составил 9 л на душу населения в год.
Он добавил, что снизились показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя.
Ранее группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким подготовили законопроект, в котором представлен ряд мер, направленных на указание информации о вреде алкоголя и противопоказанности для определённых категорий граждан алкогольной продукции.