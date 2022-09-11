Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России

С 2008 года потребление алкоголя в России снизилось более чем на 40%, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%», — цитирует РИА Новости Мурашко.

По его словам, в 2021 году показатель потребления алкоголя составил 9 л на душу населения в год.

Он добавил, что снизились показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя.

Ранее группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким подготовили законопроект, в котором представлен ряд мер, направленных на указание информации о вреде алкоголя и противопоказанности для определённых категорий граждан алкогольной продукции.