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В Краснодарском крае зарегистрировали 1622 случая коронавируса за сутки

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В Краснодарском крае зарегистрировали 1622 случая коронавируса за последние сутки.
В Краснодарском крае зарегистрировали 1622 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (564 человека), а также в Новороссийске и Сочи.

Показатель заболеваемости в регионе составляет 5454 на 100 тыс. населения.

С начала пандемии на Кубани выявили 309 983 случая COVID-19. Вылечились 287 769 жителей.

Также стало известно, что в Тюменской области подтвердили более 1130 случаев коронавируса за сутки, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 39 человек.

В регионе продолжается вакцинация против COVID-19. Полный курс прошли более 1,1 млн жителей.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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