В Краснодарском крае зарегистрировали 1622 случая коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru.
Больше всего заболевших — в Краснодаре (564 человека), а также в Новороссийске и Сочи.
Показатель заболеваемости в регионе составляет 5454 на 100 тыс. населения.
С начала пандемии на Кубани выявили 309 983 случая COVID-19. Вылечились 287 769 жителей.
Также стало известно, что в Тюменской области подтвердили более 1130 случаев коронавируса за сутки, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 39 человек.
В регионе продолжается вакцинация против COVID-19. Полный курс прошли более 1,1 млн жителей.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.