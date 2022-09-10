В Краснодарском крае зарегистрировали 1622 случая коронавируса за сутки

В Краснодарском крае зарегистрировали 1622 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (564 человека), а также в Новороссийске и Сочи.

Показатель заболеваемости в регионе составляет 5454 на 100 тыс. населения.

С начала пандемии на Кубани выявили 309 983 случая COVID-19. Вылечились 287 769 жителей.

Также стало известно, что в Тюменской области подтвердили более 1130 случаев коронавируса за сутки, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 39 человек.

В регионе продолжается вакцинация против COVID-19. Полный курс прошли более 1,1 млн жителей.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.