В Татарстане подтвердили 755 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 755 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 162 882. Выздоровели 152 514 человек, в том числе 338 за минувшие 24 часа.

Тем временем за рабочую неделю с 5 по 9 сентября в Нижнем Тагиле выявили 467 случаев коронавируса, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора. С начала пандемии в городе заболели 39 982 жителя.

В целом в Свердловской области зарегистрировали 1651 случай COVID-19 за сутки, общее число заболевших достигло 485,8 тыс.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.