В Удмуртии выявили 985 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 985 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

В настоящее время в республике заболел 5621 человек, из них 5303 наблюдаются в поликлиниках. За минувшие 24 часа выздоровел 401 пациент.

Общее число заболевших в регионе достигло 185 364, вылечившихся — 178 054, передаёт izh.kp.ru.

Прививку от коронавируса сделали 702 304 жителя республики, оба компонента вакцины получил 561 571 человек, ревакцинировались 221 776.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.