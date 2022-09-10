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Аварийная работа электрооборудования могла стать причиной пожара в ТРЦ в Уфе

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Предварительная причина крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Меркурий» в Уфе — аварийная работа электрооборудования.
Аварийная работа электрооборудования могла стать причиной пожара в ТРЦ в Уфе
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В ходе доследственной проверки были опрошены свидетели начала пожара и отсмотрены записи камер видеонаблюдения. Установлено, что пожар возник на третьем этаже рядом с мебельным магазином. Вероятной причиной является аварийная работа электрооборудования», — сказал собеседник.

В ходе дальнейших разбирательств, проведения экспертиз будет устанавливаться более конкретная причина и место появления возгорания.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео с места пожара в ТЦ в Уфе.

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