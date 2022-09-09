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Пожарные спасли всех животных из контактного зоопарка в горящем торговом центре в Уфе

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Пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем торговом центре «Меркурий» в Уфе, ни одно животное не пострадало. Об этом сообщило МЧС России.

«Пожарно-спасательными подразделениями из контактного зоопарка в торговом центре были спасены 56 животных, среди которых обезьяны, совы, еноты, лисы и другие. Ни одно животное не пострадало», — говорится в заявлении министерства.

По информации МЧС, пожар начался на третьем этаже, огонь перекинулся на кровлю.

В настоящее время пожарные тушат очаги возгорания. Площадь пожара — примерно 1,5 тыс. кв м. Людей в ТЦ не обнаружено.

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