Пожарные спасли всех животных из контактного зоопарка в горящем торговом центре в Уфе
«Пожарно-спасательными подразделениями из контактного зоопарка в торговом центре были спасены 56 животных, среди которых обезьяны, совы, еноты, лисы и другие. Ни одно животное не пострадало», — говорится в заявлении министерства.
По информации МЧС, пожар начался на третьем этаже, огонь перекинулся на кровлю.
В настоящее время пожарные тушат очаги возгорания. Площадь пожара — примерно 1,5 тыс. кв м. Людей в ТЦ не обнаружено.