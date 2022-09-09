В Оренбургской области прививку от гриппа сделали 144 тысячи человек

В Оренбургской области прививку от гриппа сделали 144 тыс. человек, в том числе более 10 тыс. детей.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

«С 29 августа по 4 сентября эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям в Оренбургской области характеризуется ростом заболеваемости во всех возрастных группах, максимально — среди школьников 7 — 14 лет», — отметили в ведомстве.

Вакцинация от гриппа идёт и в Ростовской области, передаёт rostovgazeta.ru. Прививку сделали около 150 тыс. жителей, включая 48 тыс. детей.

Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства.

Ранее сообщалось, что прививку от гриппа в Московской области сделали 249 тыс. жителей, в том числе 49 тыс. детей.