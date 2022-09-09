Специалист Пургин посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением

Председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.

«Управляющая компания сама занимается обслуживанием систем отопления, регулировкой стояков. И самостоятельно их прочищать не нужно, это даже опасно. Ведь надо уметь поставить обратно батареи, сделать это правильно, провести опрессовку, чтобы ничего не протекло. Если жильцы не хотят проблем, не хотят залить соседей, самим лучше ничего не делать», — заявил он в беседе с агентством «Невские новости».

По его словам, регуляторы температуры тоже лучше не трогать, так как это влияет на балансировку всей отопительной системы дома.

Ранее независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров в беседе с «Радио 1» дал советы по выбору обогревателей.