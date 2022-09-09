В Подмосковье прошло более 40 мероприятий всероссийской акции «Поделись своим знанием»

В Московской области прошло более 40 мероприятий всероссийской акции «Поделись своим знанием».

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«В рамках акции на территории региона мы провели более 40 мероприятий для 1200 участников. Ребята смогли пообщаться с профильными экспертами, расширить свой кругозор, задать все интересующие их вопросы. Спикеры поделились своим опытом и ценными, достоверными знаниями из самых разных областей — здорового образа жизни, журналистики, фотографии, искусства, экологии, ораторского мастерства и других», — заявила министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.

Акция проходила с 1 по 9 сентября. Это часть федерального просветительского марафона «Знание».

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