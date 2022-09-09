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Вузы и колледжи Подмосковья приняли более 22 тысяч студентов в новом учебном году

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Вузы и колледжи Московской области приняли более 22 тыс. студентов в новом учебном году.
Вузы и колледжи Подмосковья приняли более 22 тысяч студентов в новом учебном году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Ирину Каклюгину.

Всего в региональных колледжах и вузах обучаются свыше 85 тыс. человек. В 2022 году в вузы поступили более 4 тыс. студентов, в колледжи — 18,5 тыс.

«Это уже традиционно высокий показатель для нашего региона. В колледжах абитуриенты наибольший интерес проявляют к информационным системам и программированию. А в вузах наиболее популярными специальностями являются педагогические и инженерно-технические», — заявила Каклюгина.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.

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