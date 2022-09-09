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Офтальмолог Киселе предупредила, что сон в контактных линзах может привести к воспалению

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Офтальмолог Центра офтальмологии «МЕДСИ» на Солянке Анастасия Киселе предупредила, что спать в контактных линзах небезопасно.
Офтальмолог Киселе предупредила, что сон в контактных линзах может привести к воспалению
  • Gettyimages.ru

«Увеличивается риск заражения и воспаления роговицы, что может привести к острому кератиту — воспалительному заболеванию роговицы, которое вызывает резкую боль, слезотечение, светобоязнь и даже может привести к стойкому снижению зрения», — заявила она в беседе с «Газета.Ru».

По её словам, слёзная плёнка защищает глаза от бактерий и микроорганизмов, а контактные линзы, плотно прилегающие к роговице, снижают защиту.

«Сон в контактных линзах или ношение контактных линз в течение длительного периода времени значительно снижает количество кислорода, поступающего в роговицу. Это также может повреждать поверхность роговицы и влиять на её способность к регенерации клеток», — пояснила Киселе.

Ранее врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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