Офтальмолог Киселе предупредила, что сон в контактных линзах может привести к воспалению

Офтальмолог Центра офтальмологии «МЕДСИ» на Солянке Анастасия Киселе предупредила, что спать в контактных линзах небезопасно.

«Увеличивается риск заражения и воспаления роговицы, что может привести к острому кератиту — воспалительному заболеванию роговицы, которое вызывает резкую боль, слезотечение, светобоязнь и даже может привести к стойкому снижению зрения», — заявила она в беседе с «Газета.Ru».

По её словам, слёзная плёнка защищает глаза от бактерий и микроорганизмов, а контактные линзы, плотно прилегающие к роговице, снижают защиту.

«Сон в контактных линзах или ношение контактных линз в течение длительного периода времени значительно снижает количество кислорода, поступающего в роговицу. Это также может повреждать поверхность роговицы и влиять на её способность к регенерации клеток», — пояснила Киселе.

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