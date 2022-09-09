Власти Москвы рассказали о ходе реализации программы «От дома до дома»

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о ходе реализации программы «От дома до дома».

«Надо сказать, что за последние 9 лет примерно 500 улиц Москвы получили новый облик», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Бирюков, ежегодно столичные программы согласовываются с жителями. До Дня города приведено в порядок 3156 объектов.

Среди готовых — Битцевский лесопарк, «Покровское-Стрешнево», Волоколамское шоссе, Камешковская улица.

«Просто красота, исторический центр, воссозданный облик этих красот, освещение великолепное, соблюдена вся архитектура, вся история, всё историческое наследие сохранено», — добавил заместитель мэра.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что город Пионерский в Калининградской области получит грант Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.