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Власти Москвы рассказали о ходе реализации программы «От дома до дома»

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Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о ходе реализации программы «От дома до дома».
Власти Москвы рассказали о ходе реализации программы «От дома до дома»
  • РИА Новости

«Надо сказать, что за последние 9 лет примерно 500 улиц Москвы получили новый облик», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Бирюков, ежегодно столичные программы согласовываются с жителями. До Дня города приведено в порядок 3156 объектов.

Среди готовых — Битцевский лесопарк, «Покровское-Стрешнево», Волоколамское шоссе, Камешковская улица.

«Просто красота, исторический центр, воссозданный облик этих красот, освещение великолепное, соблюдена вся архитектура, вся история, всё историческое наследие сохранено», — добавил заместитель мэра.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что город Пионерский в Калининградской области получит грант Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

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