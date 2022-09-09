военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Власти Москвы заявили о готовности города к отопительному сезону

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил о готовности города к отопительному сезону.
Власти Москвы заявили о готовности города к отопительному сезону
  • РИА Новости

«Прошедшие 11 зимних периодов мы не имели никаких глобальных отключений, аварий, нарушений технологических процессов. И на сегодняшний день можно сказать, что мы в этом алгоритме подготовились к осенне-зимнему периоду 2022/2023», — сообщил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, отремонтирована значительная часть инженерных коммуникаций.

К работе готовы около 200 объектов теплогенерации, в том числе крупнейшие городские ТЭЦ.

«Конечно же, погода такая, что от больших, высоких температур, плюсовых, мы приходим к более низким. Уже сейчас мы начали подавать тепло в городские системы, по заявкам лечебных учреждений, дошкольных учреждений идёт подача тепла», — уточнил Бирюков.

Ранее Бирюков высказался о влиянии санкций на работу системы жилищно-коммунального хозяйства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить