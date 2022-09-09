Власти Москвы заявили о готовности города к отопительному сезону

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил о готовности города к отопительному сезону.

«Прошедшие 11 зимних периодов мы не имели никаких глобальных отключений, аварий, нарушений технологических процессов. И на сегодняшний день можно сказать, что мы в этом алгоритме подготовились к осенне-зимнему периоду 2022/2023», — сообщил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, отремонтирована значительная часть инженерных коммуникаций.

К работе готовы около 200 объектов теплогенерации, в том числе крупнейшие городские ТЭЦ.

«Конечно же, погода такая, что от больших, высоких температур, плюсовых, мы приходим к более низким. Уже сейчас мы начали подавать тепло в городские системы, по заявкам лечебных учреждений, дошкольных учреждений идёт подача тепла», — уточнил Бирюков.

Ранее Бирюков высказался о влиянии санкций на работу системы жилищно-коммунального хозяйства.