Стоматолог Коробков дал советы по защите зубной эмали

Челюстно-лицевой хирург, стоматолог-имплантолог, ортопед Илья Коробков дал советы по защите зубной эмали.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что после употребления продуктов, потенциально способных окрасить ткани, желательно съесть фрукты или овощи с плотной мякотью нейтрального оттенка, например яблоко или сельдерей.

«Красящие» блюда желательно запивать минеральной водой без газа. Чтобы кофе и чай не окрашивали эмаль, рекомендуется добавлять в напитки сливки или молоко.

Также можно прополоскать рот или почистить зубы после каждого употребления в пищу красящих продуктов.

«По-настоящему крепкая здоровая зубная ткань — желтоватая. Эмаль белая в норме может иметь кремовый оттенок. Расположенный под ней дентин всегда жёлтый, иногда с сероватым тоном, это обусловлено минеральными неорганическими веществами в его составе», — отметил Коробков.

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