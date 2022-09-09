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Власти Москвы высказались о влиянии санкций на работу системы ЖКХ

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Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков высказался о влиянии санкций на работу системы жилищно-коммунального хозяйства.
Власти Москвы высказались о влиянии санкций на работу системы ЖКХ
  • РИА Новости

«Мы справились — об этом можно более подробно говорить — со всеми городскими программами по созданию комфортной городской среды. Были приняты необходимые решения и пересмотрены все технические задания на внедрение новейших технологий, ремонт оборудования на основе российского товара. Мы полностью заместили наши потребности на российский товар», — отметил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Бирюков, в своё время в столице довольно часто использовали зарубежные составляющие, например, в системах иллюминации и освещения города, но на данный момент Москва перешла на отечественные продукты.

Ранее НСН сообщала, что Москва заключила контракты на 976 млрд рублей с начала года.

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