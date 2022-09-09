В Иркутской области зарегистрировали 1147 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 1147 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы шесть жителей, выздоровели 764.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального оперативного штаба.

С начала пандемии в регионе заболели 324,3 тыс. человек, вылечились 310 тыс.

Тем временем в Санкт-Петербурге выявили 3315 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровел 4991 житель.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.