В Пермском крае зарегистрировали 1314 случаев коронавируса за сутки

В Пермском крае зарегистрировали 1314 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 60 жителей.

Об этом сообщает kp.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 400 477 человек.

Также стало известно, что на базе поликлиники Кировского клинико-диагностического центра начинает работу дополнительный пункт вакцинации, передаёт progorod43 со ссылкой на Минздрав Кировской области. Там можно будет сделать прививки от COVID-19 и гриппа.

Также продолжают работу мобильные прививочные пункты.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.