Психолог Аверс посоветовала после отпуска погружаться в работу постепенно
- Gettyimages.ru
Перед выходом на работу после отпуска желательно оставить два-три дня в запасе, посоветовала специалист в разговоре с ФАН.
Это действительно очень важно, считает Аверс, так как резкий переход от отдыха к работе может негативно сказаться на здоровье.
Приступив к рабочим обязанностям, следует делать небольшие перерывы каждые два-три часа, например по 10—15 минут.
Также специалист посоветовала выписать все факторы, которые делают работу приятной. Такой способ поможет сконцентрироваться на положительных эмоциях, а не на стрессовых моментах.
Ранее психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как бороться со стрессом.