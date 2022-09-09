Психолог Аверс посоветовала после отпуска погружаться в работу постепенно

Психолог Ксения Аверс рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва и быстро настроиться на рабочий лад.

Перед выходом на работу после отпуска желательно оставить два-три дня в запасе, посоветовала специалист в разговоре с ФАН.

Это действительно очень важно, считает Аверс, так как резкий переход от отдыха к работе может негативно сказаться на здоровье.

Приступив к рабочим обязанностям, следует делать небольшие перерывы каждые два-три часа, например по 10—15 минут.

Также специалист посоветовала выписать все факторы, которые делают работу приятной. Такой способ поможет сконцентрироваться на положительных эмоциях, а не на стрессовых моментах.

Ранее психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как бороться со стрессом.