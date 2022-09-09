В Оренбургской области подтвердили 403 случая COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 403 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 228 109 человек. Выздоровели 219 512 жителей, в том числе 343 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Татарстане с 5 сентября стали делать прививку против коронавируса интраназально. За первые четыре дня такую вакцинацию прошли 1922 человека, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.