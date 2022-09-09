Диетолог Русакова рассказала, что гипотиреоз может привести к ожирению
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Одной из таких причин может быть гипотиреоз, сообщила она в разговоре с «Известиями».
«Гормоны щитовидной железы участвуют в регуляции обменных процессов в организме. При избытке ТТГ — гормона, регулирующего работу щитовидной железы, — может возникнуть снижение скорости обмена веществ, которое приводит к набору лишнего веса», — уточнила Русакова.
Также к числу скрытых проблем, приводящих к ожирению, специалист отнесла опухоли гипофиза. Кроме того, ожирение характерно для болезни Иценко — Кушинга, при которой нарушается работа коры надпочечников. Дефицит тестостерона у мужчин также может приводить к набору веса, заключила диетолог.
Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.