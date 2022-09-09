В Кировской области зарегистрировали 163 случая COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 163 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализирован 41 человек, выздоровели 66.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 156 533 жителя.

Также стало известно, что в Волгоградской области выявили 778 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Вылечились 814 жителей, госпитализированы 93.

Общее число заболевших в регионе достигло 242 119, выздоровевших — 225 632.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.